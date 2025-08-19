الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعيد جثث ألف جندي أوكراني

خلال عملية تبادل جثث بين روسيا وأوكرانيا - أرشيفية
20 أغسطس 2025 01:13

موسكو (وكالات)

أعلنت كييف، أمس، أن روسيا أعادت جثث ألف جندي أوكراني في إطار تفاهمات سابقة بين الدولتين المتحاربتين.
وقالت الوكالة الحكومية التي تنسق هذه العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي: «للأسف، من بين الجثث التي أعيدت، جثث 5 عسكريين أوكرانيين قضوا في الأسر»، مضيفة أنها ستختبر هويات الجثث التي سُلّمت من شرق أوكرانيا، ومنطقة كورسك في روسيا.
وأكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدنسكي عبر تلغرام التبادل، وأضاف أن كييف أعادت أيضاً 19 جثة لجنود روس، ليرتفع عدد الجثث التي أعادتها روسيا إلى أوكرانيا منذ بداية العام، إلى 11 ألف جثة.
وإعادة جثث العسكريين وتبادل أسرى الحرب تعدّ من المجالات القليلة التي تعاونت فيها كييف وموسكو منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

