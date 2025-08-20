هجوم إرهابي على موقعين عسكريين في مالي

باماكو (وكالات)

هاجم إرهابيون موقعين عسكريين في مالي، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر أخرى، فيما أكد سكان، أمس، أن الموقعين تعرضا لهجوم خطير.

وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجومين اللذين وقعا الثلاثاء الماضي.

وتواجه مالي منذ أكثر من عقد أعمال عنف ينفذها مقاتلون على صلة بالقاعدة وتنظيم «داعش» وحركات انفصالية وعصابات إجرامية.

ويأتي الهجومان الأخيران في وقت يحاول المجلس العسكري في البلاد احتواء توسع أعمال العنف.

وأعلن المسلحون أنهم سيطروا على معسكر للجيش في بلدة فارابوغو صباح الثلاثاء.

كما هاجم المسلحون في وقت لاحق الثلاثاء منشأة عسكرية في بلدة كاسيلا الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات فقط من العاصمة باماكو. وأكد الجيش المالي الهجومين.