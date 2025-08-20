الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم إرهابي على موقعين عسكريين في مالي

وحدة من الجيش المالي - أرشيفية
21 أغسطس 2025 01:28

باماكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«التحالف الدولي» يعتقل قيادياً بارزاً بتنظيم «داعش» في سوريا
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية

هاجم إرهابيون موقعين عسكريين في مالي، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر أخرى، فيما أكد سكان، أمس، أن الموقعين تعرضا لهجوم خطير.
وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجومين اللذين وقعا الثلاثاء الماضي.
وتواجه مالي منذ أكثر من عقد أعمال عنف ينفذها مقاتلون على صلة بالقاعدة وتنظيم «داعش» وحركات انفصالية وعصابات إجرامية.
ويأتي الهجومان الأخيران في وقت يحاول المجلس العسكري في البلاد احتواء توسع أعمال العنف.
وأعلن المسلحون أنهم سيطروا على معسكر للجيش في بلدة فارابوغو صباح الثلاثاء.
كما هاجم المسلحون في وقت لاحق الثلاثاء منشأة عسكرية في بلدة كاسيلا الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات فقط من العاصمة باماكو. وأكد الجيش المالي الهجومين.

مالي
هجوم إرهابي
الهجمات الإرهابية
الجيش المالي
تنظيم القاعدة
داعش
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©