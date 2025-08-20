الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات تتمدد في 5 دول عربية

الحرائق تسببت بخسارة مئات الهكتارات وأضرار جسيمة بالمراعي (رويترز)
21 أغسطس 2025 01:29

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بريطانيا تتفق مع العراق على إعادة مهاجرين غير شرعيين
لبنان: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه

تواصل الحرائق توسعها في 5 دول عربية، متسببة بخسائر طالت مساحات كبيرة من الغابات والأشجار، ومصرع شخصين في محافظة عراقية.
واندلع الأحد الماضي حريق ضخم في غابات محافظة حلبجة بإقليم كردستان شمال العراق، أدى إلى خسارة مئات الهكتارات من الأراضي وأضرار جسيمة بالحشائش ومراعي ست قرى في المنطقة، بحسب أفادت وسائل إعلام محلية أمس. 
وأعلن الدفاع المدني في حلبجة، أمس، أن الحرائق طالت مساحات كبيرة من الغابات، وأن الرياح الشديدة أعاقت جهود الإطفاء رغم وصول تعزيزات إطفائية لموقع الحرائق، مشيراً إلى أنه بعد جهود كبيرة تمت السيطرة على الحريق.
وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أمس، نشوب 18 حريقاً في أدغال وغابات العديد من ولايات الوطن، منها 7 حرائق بغابات وأدغال ولاية بجاية شرق البلاد، حيث تم إخماد 10 حرائق نهائياً، ولا تزال عمليات إخماد 4 حرائق متواصلة، و4 أخرى توجد تحت الحراسة، وفق ما نقلته صحيفة «النهار».
وقالت الحماية المدنية في بيان، إن وحداتها تدخلت بدعم بري وجوي في بؤر حرائق عدة طالت الغابات والأدغال والأحراش في بجاية، بينها حريق غابة بمنطقة تاوريرت اغيل في بلدية أدكار.
وخصصت السلطات الجزائرية أسطولاً من 15 طائرة إخماد حرائق ومروحيات وعتاد بري، كما منعت التخييم وحفلات الشواء في الغابات حتى أكتوبر المقبل، للحد من الحرائق.
وفي لبنان، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس، بأن عناصرها نفذوا 102 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، وكان من بينها 74 مهمة إخماد حرائق طالت أعشاباً وأحراجاً وأشجاراً مثمرة ومنازل ونفايات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلن الدفاع المدني السوري بتدوينة على منصة «إكس»، أمس، إخماد حريق حراجي في غابات الكرت قرب بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمالي. 
ولفت إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره وسط صعوبات بسبب اشتداد سرعة الرياح، وطبيعة المنطقة صعبة التضاريس، مشيراً إلى عملها على رصد ومراقبة المكان لمنع تجدد أي اندلاع جديد للنيران بسبب اشتداد سرعة الرياح.
والأسبوع الماضي، أخمد الدفاع المدني السوري 10 حرائق غابات في 4 محافظات، إثر ارتفاع درجات الحرارة وفق إعلام محلي.
وفي المغرب، اندلع حريق في غابة بإقليم تاونات، شمال البلاد، الاثنين الماضي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلن مسؤول بالوكالة المغربية للمياه والغابات، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن حريقاً اندلع بغابة «دوار الغرارسة» بإقليم تاونات.
وذكرت «القناة الثانية» المغربية أن النيران اشتعلت في حقول فلاحين بـ «دوار بني قرة» بإقليم تاونات، دون تسجيل خسائر في الأرواح، موضحة أن الحريق استنفر فرق الإطفاء، ومتطوعين من أبناء المنطقة، والسلطة المحلية وعناصر الدرك، الذين تضافرت جهودهم لإخماده.
وفي وقت سابق، حذرت الوكالة المغربية للمياه والغابات، سكان المناطق المجاورة للغابات في أقاليم عدة شمال وشرق البلاد من اندلاع حرائق بدءاً من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، بعد توقعات بموجة حر تصل إلى 46 درجة.

مكافحة الحرائق
المغرب
لبنان
العراق
الحراك الجزائري
حرائق الغابات
الحرائق
حريق غابات
سوريا
إطفاء الحرائق
حرائق غابات
حوادث الحرائق
حريق الغابات
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©