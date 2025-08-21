الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية

انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
21 أغسطس 2025 08:48

قالت السلطات، مساء الأربعاء، إن انهياراً أرضياً في جبال الألب الفرنسية طمر سيارة ركاب.

وأوضح مكتب المحافظة في مدينة آنسي أن فرق الإطفاء نشرت لانتشال الضحايا على الطريق الوطني 205 بين باسي وشاموني في جنوب شرق فرنسا، وهو الطريق المؤدي إلى نفق مون بلان السريع.

وبحسب صحيفة "لو دوفيني ليبيريه" المحلية، لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران. 

أخبار ذات صلة
كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه
إيقاف دراج فرنسا 4 أعوام

وأفادت الصحيفة بأن الزوجين الجالسين في المقاعد الأمامية نجيا مع إصابات، في حين قتل ابنهما وزوجته اللذان كانا في المقاعد الخلفية. وتسبب الانهيار الأرضي في ازدحامات مرورية طويلة على هذا الطريق الحيوي الذي يربط شمال إيطاليا بجنوب شرق فرنسا.

وقالت السلطات إن الأرض في المنطقة ما تزال غير مستقرة، ما أبقى الطريق مغلقاً في الاتجاه من إيطاليا إلى فرنسا. كما أغلق نفق مون بلان أمام الشاحنات الثقيلة المتجهة من إيطاليا إلى فرنسا. ولا يزال سبب الانهيار الأرضي غير معروف حتى الآن. 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: وكالات
فرنسا
انهيار أرضي
جبال الألب
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©