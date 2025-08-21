ترامب وكارني ناقشا التجارة والرسوم الجمركية

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في بيان، إن هذا الأخير تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، وأجريا "محادثة مثمرة وواسعة النطاق" بشأن التجارية والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا.

يأتي الاتصال في وقت تشهد فيه كندا والولايات المتحدة خلافا تجاريا، وهو أيضا أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ 30 يونيو الماضي.

وقال مصدر حكومي كندي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام، إن كارني هو من بادر بالاتصال.

وجاء في البيان أن الزعيمين، اللذين ناقشا أيضا صراعي أوكرانيا وقطاع غزة، اتفقا على الاجتماع مجددا قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وقال مكتب كارني إنه لا يستطيع التعليق عندما سُئل عما إذا كان الزعيمان يعتزمان التحدث مرة أخرى، أو أنهما سيلتقيان بالفعل.

وفي واشنطن، قال مسؤول في إدارة ترامب إن الزعيمين ناقشا التجارة.

وتجري كندا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العلاقات الاقتصادية والأمنية منذ شهور، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وذكر البيان "ناقش الزعيمان التحديات التجارية الحالية والفرص والأولويات المشتركة في علاقة اقتصادية وأمنية جديدة".

وفي أواخر يوليو الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الكندية إلى 35 بالمئة من 25 بالمئة على جميع المنتجات التي لا تشملها الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.