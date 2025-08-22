"أف بي آي" يداهم منزل مستشار سابق للأمن القومي الأميركي

داهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي"، اليوم الجمعة، منزل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.



وشاهد صحافي عناصر من المكتب الاتحادي يدخلون المنزل الواقع في إحدى ضواحي واشنطن ويخرجون منه.

وقال كاش باتيل مدير الشرطة الفدرالية، على منصة "إكس"، إن "أحدا ليس فوق القانون... عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في مهمة"، من دون أن يحدد القضية التي يتحدث عنها.

صحفيون أمام منزل بولتون أثناء مداهمته

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتهم فيه بولتون بالكشف عن "معلومات حساسة خلال فترة عمله" في البيت الأبيض في عامي 2018 و2019.

كذلك سحب من مستشاره السابق عناصر جهاز الخدمة السرية المكلف حماية كبار الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، ومنعه من الاطلاع على معطيات أمنية واستخبارية.

عرف بولتون، البالغ 76 عاما، على الصعيد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش، حين كان مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة أثناء حرب العراق.