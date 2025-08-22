السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دولة أوروبية مستعدة لإرسال جنود إلى أوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذائف
22 أغسطس 2025 20:35

قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميهال، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية حفظ السلام في أوكرانيا بقوة تصل إلى سرية عسكرية واحدة.
ولم يحدد ميهال عدد أفراد هذه السرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيتري أوربو في مدينة تالين عاصمة إستونيا.
وقال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الدول الأعضاء في الحلف تتعاون مع أوكرانيا من أجل تحديد ضمانات أمنية قوية لكييف، موضحا أن أوروبا والولايات المتحدة ستشاركان في تحديد تلك الضمانات.
وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن رغبتهما في نشر قوات ضمن تسوية ما بعد الأزمة في إطار ما يسمى (تحالف الراغبين) الداعم لأوكرانيا.
وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا إلى انفتاح بلاده على المشاركة في توفير تلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
ترامب يترقب موقف بوتين وزيلينسكي لعقد اجتماع محتمل
أوكرانيا تحذر بيلاروسيا من الاستفزازات
المصدر: رويترز
إستونيا
ضمانات أمنية
أوكرانيا
جنود
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©