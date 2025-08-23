الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق على خطوط السكك الحديدية غرب ألمانيا

حريق على خطوط السكك الحديدية غرب ألمانيا
23 أغسطس 2025 11:26

اندلع حريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على خطوط السكك الحديدية في غرب ألمانيا، ما دفع أجهزة أمن الدولة إلى فتح تحقيق.
وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق في مدينة فوبرتال بدأ، على الأرجح، باستخدام مادة مسرعة للاشتعال، مضيفة أن الحريق اشتعل في أغلفة الكابلات، إلا أن هذا لم يؤثر على خدمات القطارات إلا بشكل طفيف.
وأفاد متحدث باسم الشرطة بوجود "حريق على نقاط سكك حديدية"، موضحا أن ثلاث نقاط تضررت، وأن الحريق كان "كبيراً لدرجة أن أحد السكان لاحظه".
وأوضحت المتحدثة باسم "دويتشه بان" أن الحريق لم يكن على النقاط نفسها مباشرة، بل في محيطها المباشر. ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة "إنفراجو إيه جي"، التابعة لشركة "دويتشه بان"، "تضررت كابلات وأضرمت فيها النيران بفعل فاعل".
وأكدت المتحدثة باسم "دويتشه بان" أن كابلين "ربما قطعا عمدا". وأرسلت السلطات مروحية تابعة للشرطة طوال الليل للبحث عن الجناة المحتملين. وقالت الشرطة إنه تم استدعاء محققي أمن الدولة، وهو إجراء معتاد عندما لا يمكن استبعاد وجود عطل فني من البداية. وتقع مدينة فوبرتال غربي ألمانيا، على بعد حوالي 30 كيلومترا شرق دوسلدورف. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من حريق متعمد على خط سكة حديد دوسلدورف-دويسبورج، حيث دمرت عبوات حارقة كابلات الإشارة والتوجيه، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في خدمات القطارات طويلة المدى والإقليمية.

أخبار ذات صلة
مولر.. «البداية انتصار»!
ثلث الألمان يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
الرياضة
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
اليوم 17:27
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©