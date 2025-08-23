حريق على خطوط السكك الحديدية غرب ألمانيا

اندلع حريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على خطوط السكك الحديدية في غرب ألمانيا، ما دفع أجهزة أمن الدولة إلى فتح تحقيق.

وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق في مدينة فوبرتال بدأ، على الأرجح، باستخدام مادة مسرعة للاشتعال، مضيفة أن الحريق اشتعل في أغلفة الكابلات، إلا أن هذا لم يؤثر على خدمات القطارات إلا بشكل طفيف.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بوجود "حريق على نقاط سكك حديدية"، موضحا أن ثلاث نقاط تضررت، وأن الحريق كان "كبيراً لدرجة أن أحد السكان لاحظه".

وأوضحت المتحدثة باسم "دويتشه بان" أن الحريق لم يكن على النقاط نفسها مباشرة، بل في محيطها المباشر. ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة "إنفراجو إيه جي"، التابعة لشركة "دويتشه بان"، "تضررت كابلات وأضرمت فيها النيران بفعل فاعل".

وأكدت المتحدثة باسم "دويتشه بان" أن كابلين "ربما قطعا عمدا". وأرسلت السلطات مروحية تابعة للشرطة طوال الليل للبحث عن الجناة المحتملين. وقالت الشرطة إنه تم استدعاء محققي أمن الدولة، وهو إجراء معتاد عندما لا يمكن استبعاد وجود عطل فني من البداية. وتقع مدينة فوبرتال غربي ألمانيا، على بعد حوالي 30 كيلومترا شرق دوسلدورف. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من حريق متعمد على خط سكة حديد دوسلدورف-دويسبورج، حيث دمرت عبوات حارقة كابلات الإشارة والتوجيه، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في خدمات القطارات طويلة المدى والإقليمية.