الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان وبنغلادش تبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

أمين عام وزارة خارجية بنغلادش السفير أسعد عالم صيام يستقبل وزير خارجية باكستان
23 أغسطس 2025 21:29

بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، زيارة رسمية تاريخية إلى بنغلادش تستمر يومين، وذلك بدعوة من حكومة بنغلاديش.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي، أن الوزير كان في استقباله لدى وصوله إلى "مطار حضرة شاه جلال الدولي"، أمين عام وزارة الخارجية في بنغلادش السفير أسعد عالم صيام، والمفوض السامي لباكستان في دكا عمران حيدر، والمفوض السامي لبنغلادش في إسلام آباد محمد إقبال خان، إلى جانب مسؤولين من المفوضية العليا الباكستانية.
خلال الزيارة، سيعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني اجتماعات مهمة مع القيادة البنغلايشية، بما في ذلك كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس، ومستشار الشؤون الخارجية محمد توحيد حسين، ومستشار التجارة إس كي بشير الدين.
وأضاف البيان أن "المناقشات ستشمل كامل نطاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

أخبار ذات صلة
قتلى مع استمرار هطول أمطار غزيرة في باكستان
باكستان.. قتيل و34 إصابة بانفجار بمستودع ألعاب نارية
المصدر: د ب أ
باكستان
بنغلادش
التعاون الثنائي
قضايا إقليمية
آخر الأخبار
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
الرياضة
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
اليوم 17:30
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
الرياضة
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
اليوم 17:29
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
الرياضة
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
اليوم 17:27
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©