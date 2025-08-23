باكستان وبنغلادش تبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، زيارة رسمية تاريخية إلى بنغلادش تستمر يومين، وذلك بدعوة من حكومة بنغلاديش.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي، أن الوزير كان في استقباله لدى وصوله إلى "مطار حضرة شاه جلال الدولي"، أمين عام وزارة الخارجية في بنغلادش السفير أسعد عالم صيام، والمفوض السامي لباكستان في دكا عمران حيدر، والمفوض السامي لبنغلادش في إسلام آباد محمد إقبال خان، إلى جانب مسؤولين من المفوضية العليا الباكستانية.

خلال الزيارة، سيعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني اجتماعات مهمة مع القيادة البنغلايشية، بما في ذلك كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس، ومستشار الشؤون الخارجية محمد توحيد حسين، ومستشار التجارة إس كي بشير الدين.

وأضاف البيان أن "المناقشات ستشمل كامل نطاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".