الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق

هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
24 أغسطس 2025 17:00

قالت متحدثة باسم ممثلي ادعاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن فريق الادعاء الخاص الذي يحقق في أزمة الأحكام العرفية التي اندلعت في ديسمبر الماضي قدم طلبا إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق هان دوك سو.
وأضافت المتحدثة بارك جي يونج للصحفيين أن فريق الادعاء الخاص اتهم هان بالتواطؤ مع الرئيس السابق يون سوك يول في إعلان الأحكام العرفية والإدلاء بشهادة زور.
يخضع الرئيس السابق يون حاليا لمحاكمة جنائية بتهمة العصيان. وأُقيل الرئيس المنتمي للتيار المحافظ من منصبه في أبريل الماضي بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية والتي زجت بالبلاد في أتون اضطراب سياسي.
وأصبح هان، الذي كان رئيسا للوزراء في عهد يون، رئيسا مؤقتا بعد وقف يون عن أداء مهام منصبه. واستقال بعد ذلك من المنصب ليتسنى له خوض انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو، لكن الخلافات بين المحافظين أنهت طموحه.
في الأسابيع القليلة الماضية، واصل ممثلو الادعاء التحقيق مع هان في قضية الأحكام العرفية، بينما التزم الرجل الصمت أمام أسئلة الصحفيين.

أخبار ذات صلة
اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات
اجتماع بين وزير خارجية أميركا ونظيره الكوري الجنوبي
المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
رئيس وزراء سابق
الأحكام العرفية
محاكمة
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©