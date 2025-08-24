الصومال غارات أميركية مكثفة تستهدف عناصر «داعش»

مقديشو (الاتحاد)



استهدفت غارات جوية أميركية مكثفة مواقع عناصر داعش في المناطق الجبلية في إقليم بري في ولاية بونتلاند الصومالية، بعد أن واجهت قوات الولاية صعوبة في الوصول إلى تلك المناطق لتطهيرها من وجود المسلحين.

واستمرت الغارات الجوية لساعات عدة، حيث سمع دوي بعض الغارات الجوية في مناطق قريبة من مدينة بوصاصو، على بعد مسافة قصيرة من وادي بلادي، حيث لا يزال عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي يختبئون. وتشير تقارير جديدة إلى أن الطائرات الأميركية قصفت أيضاً منطقة جديدة في وادي بيو كولولي، بعد أن صرّح مسؤولون عسكريون في بونتلاند برؤية مسلحي داعش يختبئون هناك.

تأتي هذه الغارات بعد خسائر كبيرة في الأرواح تعرضت لها قوات بونتلاند أثناء معركة عنيفة ضد مسلحي داعش قبل يومين، وقررت السلطات هناك وقف زحف قواتها حتى يقوم الطيران الأميركي بتدمير الكهوف التي يختبئ فيها المسلحون.