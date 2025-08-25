الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق غابات يدمر منازل ويهدد الآلاف في ولاية أوريغون

سيارة شرطة في مقاطعة "ديشوتس" تمر بجانب حريق بولاية أوريغون
25 أغسطس 2025 21:36

تسبب حريق غابات في تدمير عشرة مباني، من بينها أربعة منازل في وسط ولاية أوريغون الأميركية، بينما صدرت أوامر إخلاء لآلاف المنازل في الولاية وفي شمال كاليفورنيا اليوم الاثنين.
وحتى مساء أمس الأحد، نجت مئات المباني الأخرى في مقاطعة "ديشوتس" في ولاية أوريغون من حريق "فلات فاير"، حيث كافحت فرق الإطفاء حرائق الغابات في طقس جاف وحار هناك وفي كاليفورنيا.
وقال  تاي روبرت قائد شرطة مقاطعة ديشوتس، في منشور على موقع فيسبوك "نشعر بحزن عميق لخسارة المنازل والممتلكات الشخصية ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين. نشعر بالتشجيع أيضا لأنه قد تم حماية مئات المنازل بفضل جهود مكافحة الحرائق القوية والعمل الاستباقي لأصحاب المنازل لتقليل الوقود حول منازلهم". وصدرت أوامر إخلاء لـ4 آلاف منزل، من بينها ألف منزل صدرت لها أوامر إخلاء بشكل فوري، بسبب حريق "فلايت فاير" الذي تبلغ مساحته 29 ميلا مربعا (75 كيلومترا مربعا) في مقاطعتي ديشوتس وجيفرسون، وفقا لمكتب مدير إطفاء الولاية.

المصدر: د ب أ
حريق غابات
ولاية أوريغون
