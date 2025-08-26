الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا

أفراد من الشرطة الأسترالية
26 أغسطس 2025 16:42

أفادت مصادر الشرطة لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل رجلي شرطة بالرصاص أثناء تنفيذهما مذكرة اعتقال في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بينما أصيب ثالث بجروح خطيرة.
ونقلت قناة "إيه بي سي" الإخبارية عن رجال إنفاذ القانون قولهم إن القتيلين يبلغان 59 و35 عاماً.
ووقع الحادث في منطقة ريفية قرب بوروبونكا، على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال شرق ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا. 
وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إن القاتل، البالغ 56 عاماً، هارب ومعه العديد من الأسلحة، وقد يكون برفقته أفراد من عائلته، بينهم أطفال، وهو ما لم تتمكن الشرطة في بادئ الأمر من تأكيده. 
وأشار مفوض الشرطة، مايك بوش، إلى أن الرجل "شخص خطير للغاية"، مضيفاً أن المشتبه به قتل رجلي الشرطة "بدم بارد". 
وأطلقت السلطات حملة بحث واسعة النطاق عن الجاني المشتبه به، بمشاركة مروحية ووحدات كلاب بوليسية في فترة ما بعد الظهر. 
وحثت الشرطة السكان، عبر رسائل نصية، على البقاء في منازلهم وتوخي الحذر الشديد.

المصدر: د ب أ
فيكتوريا
أستراليا
الشرطة الأسترالية
