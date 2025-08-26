الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا تقرّ بدخول القوات الروسية إلى دنيبروبتروفسك

جنديان روسيان في زابوريزكه بمنطقة دنيبروبتروفسك (المصدر: وزارة الدفاع الروسية)
26 أغسطس 2025 19:08

أقرّت كييف للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بدخول القوات الروسية إلى منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا.
وقال فيكتور بريغوبوف، الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو" التابعة للجيش الأوكراني، لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل".
وأعلن الجيش الروسي، أمس الاثنين، سيطرته على قرية زابوريزكه في المنطقة التي تُعد مركزاً صناعياً مهماً، محققاً المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية.
وكانت دنيبروبتروفسك بعيدة إلى حد كبير عن المعارك التي شهدتها أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى أن أعلنت روسيا دخول قواتها إليها في يوليو الماضي.
ويتزامن اعتراف كييف لأول مرة بخسارة أراضيها في المنطقة مع تعثر الجهود نحو اتفاق سلام محتمل.
ولا تعد دنيبروبتروفسك واحدة من المناطق الخمس، دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها.

الأزمة الأوكرانية
المصدر: آ ف ب
الحرب في أوكرانيا
روسيا
دنيبروبتروفسك
القوات الروسية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
الجيش الروسي
