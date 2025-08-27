الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يدلي بتصريح بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي

دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين
27 أغسطس 2025 15:56

استبعد الكرملين، اليوم الأربعاء، فكرة ترتيب لقاء قريب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوسائل الإعلام: "أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيداً ليكون فعالاً".
وأضاف بيسكوف أن كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين "على اتصال"، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع هذا الأسبوع، أنه سيرى ما إذا كان بوتين وزيلينسكي سيتعاونان لإنهاء الحرب الدائرة بينهما في أوكرانيا، مضيفاً أنه غير متأكد من ضرورة حضوره اجتماعاً يسعى لترتيبه بين رئيسي البلدين بعد محادثاته مع بوتين في ألاسكا، لكنه قال إنه لا يفضل الحضور.

المصدر: آ ف ب
