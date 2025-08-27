الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يرفض مطالب زيلينسكي بإجراء محادثات سلام

الكرملين يرفض مطالب زيلينسكي بإجراء محادثات سلام
27 أغسطس 2025 22:17

رفض الكرملين مجددا مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتحدث المتحدث ديمتري بيسكوف عن أولويات أخرى اليوم الأربعاء.
وقال بيسكوف إن بوتين سيبدأ زيارة غير مسبوقة إلى الصين، كما سيقوم بالتحضير للمنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك.
ويزور بوتين الصين خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر قبل أن يسافر إلى الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي.
وأكد بيسكوف أن هناك اتصالات مستمرة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين من الاجتماعات السابقة في اسطنبول، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لاستمرار هذه المحادثات.
ولم يتطرق المتحدث إلى اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورحب به الحلفاء بما في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وفيما يتعلق بضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا التي تتم مناقشتها في أوروبا، بعد انتهاء الأعمال العدائية، قال بيسكوف إن القضية من أهم القضايا.
وأكد مجددا أن روسيا لن تقبل بوجود قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.
وردا على سؤال عن مدى استعداد روسيا للموافقة على ذلك، قال إن هذا لا ينبغي أن يكون موضوع نقاش عام، مضيفا أنه من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل الحل. وقال بيسكوف: "لا ينبغي القيام بالعمل بشكل علني، فقط بهذه الطريقة يمكن تحقيق نتيجة". وأشاد مجددا بجهود ترامب كوسيط لتحقيق السلام وإنهاء الصراع قائلا "نعتقد أن هذه الجهود مهمة للغاية ويمكن أن تساعد بالفعل في حل هذا الصراع المعقد طويل الأمد، والذي لم نبدأه نحن ". 

المصدر: د ب أ
