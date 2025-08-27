الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الغذاء والدواء الأميركية» توافق على لقاحات كوفيد19- المحدثة

«الغذاء والدواء الأميركية» توافق على لقاحات كوفيد19- المحدثة
27 أغسطس 2025 23:12

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الأربعاء، على لقاحات "كوفيد19-" المحدثة، لكنها ضيقت نطاق استخدامها بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين، كما أزالت أحد اللقاحين المتاحين للأطفال الصغار.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء على اللقاحات الجديدة من شركات فايزر وموديرنا ونوفافاكس لجميع كبار السن، لكنها ضيقت نطاق استخدامها بالنسبة للبالغين الأصغر سنا والأطفال، ليقتصر على الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل عالية الخطورة، مثل الربو أو السمنة.
ويشكل هذا قيودا جديدة أمام وصول ملايين الأميركيين الذين سيتعين عليهم إثبات إصابتهم بمخاطر صحية، فضلاً عن ملايين آخرين قد يرغبون في التطعيم لكنهم لم يعودوا مؤهلين لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لقاح فايزر متاحاً بعد الآن لأي طفل دون سن الخامسة، بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنها ستلغي التفويض الطارئ باستخدامه لهذه الفئة العمرية.
وسيظل بإمكان الآباء الحصول على لقاحات من شركة الأدوية المنافسة "موديرنا"، وهي الشركة الأخرى المصنعة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال والتي حصلت على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتطعيم الأطفال من عمر ستة أشهر، غير أن لقاحها "سبايكفاكس"، فهو معتمد فقط للأطفال الذين يعانون من مشكلة صحية خطيرة واحدة على الأقل. 

