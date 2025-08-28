مهاجرون مرحّلون من أميركا يصلون إلى رواندا

أعلنت رواندا، اليوم الخميس، أن سبعة مهاجرين وصلوا إليها في منتصف أغسطس الجاري، بعد أن رحلتهم الولايات المتحدة ليكونوا أول مجموعة تستقبلها البلاد بموجب اتفاق أُبرم أخيرا مع واشنطن.

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تفاوضت إدارته على عدة اتفاقات سمحت لها بإبعاد أجانب إلى جنوب السودان وإسواتيني والسلفادور.

وصلت أول مجموعة من سبعة أشخاص إلى رواندا، منتصف الشهر الحالي، وفقا لكيغالي التي أعلنت مطلع أغسطس أنها وافقت على استقبال ما يصل إلى 250 شخصا مرحّلين من الولايات المتحدة.

وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، في رسالة إلى وسائل الإعلام، إن جميع المهاجرين المرحّلين تلقوا "دعما مناسبا وحماية من الحكومة الرواندية".

وأضافت "أعرب ثلاثة منهم عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم الأم، بينما يرغب أربعة في البقاء (في رواندا) لحياة جديدة" بدون تحديد جنسياتهم.