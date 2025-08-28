الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: تجويع المدنيين ينبغي ألا يُستخدم كأسلوب حرب

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
29 أغسطس 2025 02:08

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في مدينة غزة ستكون لها «عواقب مدمرة». وأضاف أن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع تتعرض للتعطيل والتأخير والرفض، وأن موت الناس جوعاً هو نتيجة قرارات متعمدة تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية، موضحاً أن المجاعة في غزة لم تعد احتمالاً وشيكاً بل أصبحت كارثة حقيقية. 
وتابع للصحفيين «يجب عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب، يجب حماية المدنيين، ويجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كفى أعذاراً، كفى عوائق، كفى أكاذيب».
في السياق، أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، أمس، أن مساعدات غذائية إضافية تصل إلى قطاع غزة، لكنها لا تزال غير كافية بالمرة لمنع انتشار المجاعة. وذكرت أن البرنامج قادر على توصيل 100 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من 600 شاحنة كانت تدخل إلى القطاع يومياً خلال وقف إطلاق النار.
وحذرت ماكين، بعد زيارة لغزة بأن القطاع وصل إلى «حافة الانهيار الكامل»، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.
وقالت في بيان «التقيت أطفالاً يتضورون جوعاً يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صوراً لهم حين كانوا بصحة جيدة، لا يمكن التعرف عليهم»، مضيفة «بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر».
وزارت ماكين مدينة دير البلح وسط القطاع حيث تفقدت مركزاً طبياً يوفر العناية لأطفال يعانون سوء التغذية، والتقت أمهات من النازحين روَين لها المعاناة اليومية التي يواجهنها، كما زارت مدينة خان يونس الجنوبية. وشددت على الحاجة الفورية لإعادة تفعيل شبكتنا الواسعة الموثوقة من 200 نقطة توزيع للغذاء في أنحاء القطاع والتكيات والمخابز، والأهمية العاجلة لتوفير الظروف الملائمة لنتمكن من مساعدة الأكثر ضعفاً وإنقاذ حياة الناس.
في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة من بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وقالت الوزارة في بيان: «يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 317، من بينهم 121 طفلاً». 

إسرائيل
الأمم المتحدة
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©