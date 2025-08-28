برنامج الأغذية العالمي يصدر تحذيرا بشأن الوضع في غزة

حذرت سيندي ماكين مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة وصل إلى "حافة الانهيار الكامل"، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.

جاء هذا التحذير بعد زيارة ماكين إلى القطاع عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة في 22 أغسطس الجاري.

وقالت المسؤولة الأممية، في بيان "التقيت أطفالا يتضورون جوعا يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صورا لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرف عليهم".

وأضافت "بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر".

وزارت ماكين مدينة دير البلح وسط القطاع حيث تفقدت مركزا طبيا يوفر العناية لأطفال يعانون سوء التغذية، والتقت أمهات من النازحين روَين لها المعاناة اليومية التي يواجهنها. كما زارت مدينة خان يونس الجنوبية.

وشددت على الحاجة "الفورية لإعادة تفعيل شبكتنا الواسعة الموثوقة من 200 نقطة توزيع للغذاء في أنحاء قطاع غزة والتكيات والمخابز"، والأهمية العاجلة "لتوفير الظروف الملائمة لنتمكن من مساعدة الأكثر ضعفا وإنقاذ حياة الناس".

وشددت مديرة برنامج الأغذية العالمي، في بيانها، على أن "ما نحتاج إليه هو وقف إطلاق النار. قلبي يرافق الأمهات في غزة، وأيضا أمهات الرهائن الإسرائيليين، اللواتي يموت أبناؤهن من الجوع حاليا. هذا يكفي".