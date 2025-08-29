السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

توجيه اتهامات لزوجة رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء

توجيه اتهامات لزوجة رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء
29 أغسطس 2025 09:38

وجه مدعون عامون خاصون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة اتهامات جنائية ضد زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق المسجون يون سوك يول ورئيس الوزراء السابق  هان دوك سو.
يأتي توجيه الاتهامات ضد السيدة الأولى السابقة كيم كون هي وهان في إطار ثلاثة تحقيقات خاصة للادعاء العام بدأتها حكومة الرئيس الليبرالي لي جاي ميونج، مستهدفة رئاسة يون، وهو محافظ أقيل من منصبه في أبريل الماضي  وأعيد اعتقاله الشهر الماضي بسبب مرسومه المتعلق بالأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وتم بالفعل اعتقال وزير الدفاع في حكومة يون ووزير السلامة والعديد من كبار القادة العسكريين وضباط الشرطة الآخرين لتورطهم في فرض الأحكام العرفية.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
