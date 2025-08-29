السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيوزيلندا تدرس تخفيف الحظر على شراء الأجانب للعقارات

نيوزيلندا تدرس تخفيف الحظر على شراء الأجانب للعقارات
29 أغسطس 2025 11:12

تدرس نيوزيلندا تخفيف الحظر الساري على شراء الأجانب للعقارات في البلاد من خلال السماح لبعض الأثرياء الأجانب بشراء منازل فاخرة، في إطار مساعيها لجذب المزيد من كبار المستثمرين.
وذكرت مصادر مطلعة أن من المتوقع أن تبحث الحكومة الائتلافية هذه التغيرات المقترحة خلال اجتماع حكومي يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إنه حال الموافقة على هذه الخطوة، سوف يتم إعلانها خلال فترة قصيرة على الأرجح.
وأوضحت المصادر أن الاعفاء من الحظر الساري على شراء الأجانب للعقارات في نيوزيلندا سوف يطبق على المنازل التي تبلغ قيمتها 5 مليون دولار نيوزيلندي (3 ملايين دولار) على الأقل، وسوف يقتصر على حاملي ما يطلق عليها التأشيرة الذهبية.
وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن أي تغييرات لن تسري قبل نهاية العام المقبل عندما يتم تمرير مشروع قانون الاستثمارات الخارجية وتحويله إلى قانون.
ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء النيوزيلندي التعليق على هذا التقرير. 

المصدر: د ب أ
نيوزيلندا
