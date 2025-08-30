الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حاكم تكساس يوقع مشروع قانون يعزز نفوذ الجمهوريين

حاكم تكساس يوقع مشروع قانون يعزز نفوذ الجمهوريين
30 أغسطس 2025 10:08

وقع حاكم ولاية تكساس الأميركية، جريج أبوت، مشروع قانون جديد لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، من شأنه أن يعزز نفوذ الحزب الجمهوري، وهي خطوة قد ترجح كفة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال أبوت في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "صارت تكساس الآن أكثر حمرة في الكونجرس الأميركي"، في إشارة إلى الطابع الجمهوري للولاية، مضيفا أن هذه الخطوة "تضمن تمثيلاً أكثر عدلا في الكونجرس".
ويعيد مشروع القانون رسم الحدود الانتخابية لمقاعد الكونجرس بما يمنح الحزب الجمهوري ميزة في مجلس النواب، حيث يمثل كل عضو دائرة انتخابية واحدة.
ويملك الجمهوريون في الوقت الحالي أغلبية ضئيلة في مجلسي الكونجرس، الشيوخ والنواب.
وتعرف هذه العملية باسم "جيريماندرينج"، وتعني تحديد الدوائر الانتخابية بطريقة تركز أصوات الحزب الحاكم وتفتت أصوات المعارضة، ما يسمح للحزب بالفوز بعدد أكبر من المقاعد، حتى دون الحصول على أغلبية الأصوات.
وعادة ما تستند إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى بيانات التعداد السكاني الذي يتم كل عشر سنوات، ولكن القانون الجديد تجاوز هذا الشرط.
ومن المقرر إجراء الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب الأميركي ( 435 مقعدا) في نوفمبر عام 2026.

المصدر: د ب أ
أميركا
تكساس
