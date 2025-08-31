فرنسا تحذّر من عواصف رعدية وفيضانات

أصدرت فرنسا تحذيرات باللون البرتقالي من عواصف رعدية وفيضانات في عدة مناطق جنوبية، ما أجبر إقليم "بوش-دو-رون"، المطل على البحر المتوسط على تأجيل موعد بدء العام الدراسي يوما واحدا.

ووضعت عدة أقاليم في وسط وجنوبى البلاد في حالة تأهب للأحوال الجوية العاصفة يومي الأحد والاثنين، وفق ما أفاد به مركز الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية العنيفة المصحوبة بأمطار غزيرة حتى يوم الاثنين، مع احتمال أن تصل كمية الأمطار إلى 150 ملم في الساعة.

وفي إقليم بوش-دو-رون، المحيط بمدينة مرسيليا، أعلن المحافظ تأجيل بدء العام الدراسي من الاثنين إلى الثلاثاء، كما سيتم تعليق خدمات النقل المدرسي حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وعانت فرنسا صيفا صعبا تخللته موجات حر وعواصف قوية عطلت إمدادات الكهرباء والنقل وألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية. كما أتت حرائق الغابات على أكثر من 17 ألف هكتار، بينها أراض زراعية.