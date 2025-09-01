ارتفاع كبير في عدد قتلى زلزال أفغانستان

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وأعقبته خمس هزّات ارتدادية على الأقل شعر بها السكان على بعد مئات الكيلومترات.

وقتل أكثر من 800 شخص وأُصيب أكثر من 2700 آخرين جراء الزلزال.

وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا، مساء أمس الأحد، بأن مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار المحاذية لولاية كونار حيث سجّل العدد الأكبر من الضحايا إلى الآن.

اهتزت الأرض حوالى منتصف الليل، وشعر بها مئات الآلاف من الأشخاص من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة إسلام آباد في باكستان، على بعد مئات الكيلومترات.

وفي منطقة "نورغال"، التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا في كونار، أصيب السكان بالرعب.

وفي وقت اليوم الاثنين، حاول العشرات من السكان في قرية "وادير" رفع أنقاض المنازل المنهارة بحثا عن عائلات مفقودة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي في كابول، إنّه تمّ تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننكرهار المجاورة.

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 622 شخصا جراء الزلزال.

وحذّر مسؤولون أفغان من أن الحصيلة قابلة للارتفاع مع استمرار البحث عن ضحايا وناجين في مناطق وعرة ونائية.

وقال إعجاز عبد الحق ياد، المسؤول المحلي في مقاطعة "نورغل" بولاية كونار "لم يسبق لنا أن رأينا أمرا مشابها". وأضاف عبر الهاتف "الأمر مرعب، كان الأطفال والنسوة يصرخون".