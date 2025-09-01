الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو

2 سبتمبر 2025 01:30

برلين (وكالات)

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أمس، أن إجراءات تفتيش الحدود المشددة قد حدت بالفعل من عمليات العبور غير القانونية منذ أن تولت الحكومة الجديدة السلطة في مايو الماضي.
وقال دوبرينت للقناة العامة آر.دي: «منذ 8 مايو، أعدنا 12 ألف حالة دخول غير قانونية»، مضيفاً أن هذا العدد شمل نحو 660 طالب لجوء. 
وكثفت ألمانيا من إجراءات التفتيش على حدودها الخارجية في 8 مايو بقرار من دوبرينت، بعد فترة وجيزة من تولي الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة المحافظين السلطة.
كما أمر بصد طالبي اللجوء على الحدود - وهي سياسة لا تزال محل خلاف قانوني. 
وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستضع سقفاً للهجرة، رفض دوبرينت إعطاء رقم محدد.
وقال إن ألمانيا تواجه حدوداً للاندماج وحدوداً للضغط بعد عقد من الضغوط المتراكمة وتحتاج الآن إلى تصحيح المسار لإنهاء «العبء الزائد» على البلاد.

