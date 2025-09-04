الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش النيجيري يقتل أكثر من 28 مسلحا

عناصر من الجيش النيجيري
4 سبتمبر 2025 23:37

قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، اليوم الخميس، إن القوات قتلت أكثر من 15 من مقاتلي الجماعات الإرهابية في غارة جوية على مخبأ لهم في غابة "سامبيسا" بولاية بورنو في شمال شرق البلاد.
وتواجه نيجيريا، منذ 16 عاما، تمردا يشنه إرهابيون في الشمال الشرقي تقوده جماعة بوكو حرام المتطرفة، مما تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وعمليات نزوح وأزمة إنسانية متفاقمة.
وقال إيهيمن إجودام الضابط في سلاح الجو إن العملية، التي نفذتها القوات في الثالث من سبتمبر الجاري، استهدفت قياديين على صلة بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة. وأوضح أن الغارة جاءت بعد معلومات مخابرات وعمليات رصد أكدت وجود نشاط للإرهابيين في المنطقة.
وأضاف أن الغارة الجوية دمرت منشآت رئيسية كان يستخدمها المتطرفون. ولم يذكر اسم الجماعة، لكن منطقة "سامبيسا" معروفة بوجود جماعة بوكو حرام المتشددة.
في عملية منفصلة، ذكر الجيش أن قواته قتلت 13 إرهابيا من بوكو حرام بعد صد كمين لقافلة عسكرية في بورنو. وقع الهجوم، أمس الأربعاء، فيما كان الجنود يرافقون شاحنات مساعدات إنسانية على طريق جوبيو-داماساك.
وفجر الإرهابيون عبوتين ناسفتين بدائيتين وأطلقوا النار، لكن القوات بادلتهم إطلاق النار، مما تسبب في مقتل 13 وأجبر آخرين على الفرار. 

أخبار ذات صلة
32 قتيلاً بغرق قارب في نيجيريا
واشنطن تقدم 32.5 مليون دولار لمواجهة الجوع في نيجيريا
المصدر: وكالات
الجيش النيجيري
نيجيريا
بوكو حرام
جماعات إرهابية
آخر الأخبار
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
الأخبار العالمية
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
اليوم 16:22
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
الذكاء الاصطناعي
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
اليوم 16:17
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©