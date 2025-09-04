الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء يمنع إدارة ترامب من خفض المساعدات الخارجية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
4 سبتمبر 2025 23:45

أصدر قاض اتحادي حكما يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتخاذ قرار أحادي بقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أذن بها الكونغرس وتنتهي صلاحيتها في نهاية سبتمبر الجاري.
وقضى أمير علي، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، مساء أمس الأربعاء، بأن الإدارة الأميركية لا تزال ملزمة بالامتثال لقوانين المخصصات ما لم يغيرها الكونغرس، وبأنه لا يمكنها حجب إنفاق ما يقرب من أربعة مليارات دولار أميركي من أصل 11.5 مليار من المخصصات في عام 2024 والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر الجاري، فضلا عن مخصصات أخرى سبق اعتمادها وينتهي أجل إنفاقها أيضا في التاريخ نفسه.
وسيمنع هذا الأمر، إذا ما أيدته محكمة استئناف، الرئيس الأميركي فعليا من تجاوز الكونغرس لدى إلغاء التمويل.
وقال القاضي إن على إدارة ترامب توفير التمويل قبل 30 سبتمبر الجاري وإنه ليس بوسعها حجبه ما لم يقر الكونغرس ذلك. وكانت الأموال مخصصة لوزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وطعنت الإدارة الأميركية على قرار القاضي اليوم الخميس.
وكان علي، القاضي المعين من الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قد منع الإدارة الأميركية سابقا من حجب الأموال بعد أن خلص إلى أن القيام بذلك ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور الأميركي.
لكن لجنة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا ألغت هذا القرار في الآونة الأخيرة دافعة بأنه ليس من حق مجموعة المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت هذه الدعوى بسبب فقدان التمويل رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية.
غير أن المحكمة ذاتها تركت المجال مفتوحا أمام الدفع أيضا بأن قرار الإدارة الأميركية الأحادي بعدم إنفاق الأموال وفقا لتوجيهات الكونغرس يمثل انتهاكا لقانون الإجراءات الإدارية، وهو ما خلص إليه القاضي علي.

أخبار ذات صلة
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
ترامب يوقع مرسوماً بخفض الرسوم على السيارات اليابانية
المصدر: وكالات
القضاء الأميركي
المساعدات الخارجية
دونالد ترامب
آخر الأخبار
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
الأخبار العالمية
ترامب يلوّح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات
اليوم 16:22
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
الذكاء الاصطناعي
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
اليوم 16:17
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©