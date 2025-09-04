الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفاتيكان يتمسك بحل الدولتين

البابا ليو الرابع عشر
5 سبتمبر 2025 02:19

روما (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«أونروا»: لم نقدم مساعدات لغزة منذ 6 أشهر
«أطباء بلا حدود»: الفلسطينيون يواجهون تهجيراً قسرياً بالضفة

أكد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان وكبار دبلوماسييه، أمس، أن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد لإنهاء الحرب»، في الوقت الذي دعا فيه الفاتيكان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين يعانون من المجاعة هناك. 
وأصدر الفاتيكان بياناً مفصلاً على نحو غير معتاد عقب لقاء البابا ليو مع رئيس إسرائيل.
وجاء في البيان أن المناقشات تركزت على سبل ضمان مستقبل للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مع تجديد الفاتيكان تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة.

الفاتيكان
بابا الفاتيكان
البابا ليو الرابع عشر
غزة
فلسطين
حل الدولتين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
الذكاء الاصطناعي
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
اليوم 16:17
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©