الفاتيكان يتمسك بحل الدولتين

روما (وكالات)

أكد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان وكبار دبلوماسييه، أمس، أن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد لإنهاء الحرب»، في الوقت الذي دعا فيه الفاتيكان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين يعانون من المجاعة هناك.

وأصدر الفاتيكان بياناً مفصلاً على نحو غير معتاد عقب لقاء البابا ليو مع رئيس إسرائيل.

وجاء في البيان أن المناقشات تركزت على سبل ضمان مستقبل للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مع تجديد الفاتيكان تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة.