البرتغال تشهد أحرّ فصل صيف وأكثرها جفافا

تشهد البرتغال هذه السنة أحرّ فصل صيف وأكثرها جفافا، مع حرارة تخطّت المعدّل المسجّل في 1991-2020 وتساقطات لم تتخطّ ربع تلك التي تهطل عادة، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الجمعة.

وبلغ معدّل الحرارة القصوى مستوى قياسيا في حدود 30,78 درجة مئوية هذا الصيف، كان أعلى بـ2,09 درجة مئوية من المتوسّط الشائع والأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1931.

كانت أشهر الصيف الأكثر جفافا أيضا منذ بدء التدوينات مع تدنّي التساقطات إلى 24 % من كمّيتها المعهودة خلال الفترة بين 1991 و2020، بحسب ما أفاد المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوّي.

وشهدت البرتغال هذا الصيف ثلاث موجات حرّ شديد كان آخرها لمدّة 16 يوما بين 29 يوليو و17 أغسطس.

وفي المجموع، سجّلت 33 منطقة أعلى معدّلات درجات قصوى في يونيو.

وسجّلت أعلى حرارة في "مورا" التي تبعد حوالى مئة كيلومتر شرق العاصمة لشبونة مع 46,6 درجة مئوية.

وفي أغسطس، أودت حرائق حرجية في شمال البلاد ووسطه بأربعة أشخاص، وتسببت في إصابة كثيرين وأتت على 254 ألف هكتار.

وكانت هذه الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية حصدا للأرواح منذ فيضانات 2017 التي أودت بالمئات، وفق بيانات المركز البرتغالي للأحراج.