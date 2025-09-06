الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تدمير 90% من البنية التحتية في غزة والخسائر تتجاوز 68 مليار دولار

7 سبتمبر 2025 01:20

غزة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 700 يوم أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار.
وقال المكتب في بيان، إن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي».
وأضاف أن «هذه الحرب أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري». وأردف أن «الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73 ألفاً و731 إنساناً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12 ألفاً و500 امرأة، إضافة إلى إبادة ألفين و700 أسرة بالكامل من السجل المدني».
وتابع المكتب أن «الاحتلال قتل خلال هذه الفترة ألفاً و670 من الطواقم الطبية و248 صحفياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162 ألفاً آخرين بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر».

الإمارات توزع 22000 طرد غذائي على النازحين في غزة
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في مدينة غزة
