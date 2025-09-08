قائد الجيش الأوكراني يقر بتفوق روسيا عسكريا

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن روسيا تتمتع بتفوق كبير في القوى البشرية والموارد على خط المواجهة شرق البلاد حيث يحقق الجيش الروسي تقدما منذ أشهر.

وأعلن أوليكساندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روسيا "تتمتع بتفوق ثلاثي في القوات والموارد وفي مناطق التمركز الرئيسية، ويمكنه التفوق بأربعة إلى ستة أضعاف"، ملخصا التطورات الميدانية خلال الشهر الماضي.

أظهر تحليل لبيانات قدمها معهد دراسات الحرب أن القوات الروسية تقدمت في شرق أوكرانيا طوال شهر أغسطس، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة بالأشهر السابقة.

وأضاف سيرسكي أن روسيا "تستخدم تكتيك التقدم الزاحف بمجموعات مشاة صغيرة، محاولة التسلل إلى قرى مستغلة المسافات بين المواقع، ومتجنبة القتال المباشر".

وأضاف أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحة 58 كيلومترا مربعا وعدة قرى صغيرة.