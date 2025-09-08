الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قائد الجيش الأوكراني يقر بتفوق روسيا عسكريا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
8 سبتمبر 2025 20:18

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن روسيا تتمتع بتفوق كبير في القوى البشرية والموارد على خط المواجهة شرق البلاد حيث يحقق الجيش الروسي تقدما منذ أشهر.
وأعلن أوليكساندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روسيا "تتمتع بتفوق ثلاثي في القوات والموارد وفي مناطق التمركز الرئيسية، ويمكنه التفوق بأربعة إلى ستة أضعاف"، ملخصا التطورات الميدانية خلال الشهر الماضي.
أظهر تحليل لبيانات قدمها معهد دراسات الحرب أن القوات الروسية تقدمت في شرق أوكرانيا طوال شهر أغسطس، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة بالأشهر السابقة.
وأضاف سيرسكي أن روسيا "تستخدم تكتيك التقدم الزاحف بمجموعات مشاة صغيرة، محاولة التسلل إلى قرى مستغلة المسافات بين المواقع، ومتجنبة القتال المباشر".
وأضاف أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحة 58 كيلومترا مربعا وعدة قرى صغيرة.

أخبار ذات صلة
الكرملين: العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها
ترامب: لست سعيداً بالهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
التفوق
روسيا
أوكرانيا
جبهة القتال
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©