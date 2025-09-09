الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 39 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم الثلاثاء في القاهرة.

مثل المجلس في الاجتماع سلطان بن يعقوب الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة لنشاط الاتحاد، ومشروع الموازنة لعام 2026م، وتقرير اللجنة المالية، وتقرير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.