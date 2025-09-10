الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حصيلة الفيضانات في بالي وفلوريس بإندونيسيا

حصيلة الفيضانات في بالي وفلوريس بإندونيسيا
10 سبتمبر 2025 23:41

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث (BNPB) الأربعاء أن الفيضانات في جزيرتي بالي وفلوريس السياحيتين الإندونيسيتين أسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، وأن هناك أربعة في عداد المفقودين. وأفاد المتحدث باسم الوكالة عبد الموهاري في بيان بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ مساء الثلاثاء تسببت بفيضانات في أربع مناطق في بالي، مما أرغم السلطات على إجلاء 200 شخص.
وأعلن أنه عُثر على تسعة قتلى في بالي مساء الأربعاء، مقابل اثنين سابقاً. وأضاف أن شخصين في عداد المفقودين.
ولم يتمكن من تحديد ما إذا كان أجانب بين الضحايا.
وأوضح أنه تم إجلاء نحو 85 شخصاً إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة جمبرانا جنوب غرب بالي، بينما لجأ 108 أشخاص إلى مواقع أخرى خاصة في مدرسة ابتدائية.
وأضاف المصدر نفسه أن سوء الأحوال الجوية ضربت أيضا جزيرة فلوريس في مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية، مما أدى إلى عزل 18 قرية وانقطاع الاتصالات والطرقات.

المصدر: آ ف ب
