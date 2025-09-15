الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مباشر.. قمة «عربية إسلامية» طارئة في الدوحة

مباشر.. قمة «عربية إسلامية» طارئة في الدوحة
15 سبتمبر 2025 14:14

تحتضن الدوحة، العاصمة القطرية،  اليوم الاثنين، القمة «العربية - الإسلامية» في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف قيادات في حركة حماس في الدوحة. وعقد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، أمس، اجتماعاً في قطر قبيل القمة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
الدوحة
