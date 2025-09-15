الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا والهند تستعدان لعقد محادثات بشأن الرسوم الجمركية

أميركا والهند تستعدان لعقد محادثات بشأن الرسوم الجمركية
15 سبتمبر 2025 19:36

تستعد الهند والولايات المتحدة لعقد محادثات تجارية في نيودلهي، غدا الثلاثاء، بهدف تسوية خلافات متعلقة بالرسوم الجمركية، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية هندية.
تواجه الهند، الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، حاليا رسوما جمركية أميركية مرتفعة على معظم صادراتها، ولم تتمكن حتى الآن من إبرام اتفاق تجاري يخفف من هذا العبء.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 %. ورغم ذلك، أكد قادة البلدين التزامهم بمواصلة المفاوضات.
وذكرت صحيفة "ذي إنديان إكسبريس"، نقلا تصريحات للمسؤول في وزارة التجارة الهندية راجيش أغاروال خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن المسؤولين سيجرون مناقشات مباشرة حول التجارة الثلاثاء.
وقالت قناة "إن دي تي في" إن مساعد ممثل التجارة الأميركي لشؤون جنوب آسيا ووسطها بريندان لينش سيكون ضمن الوفد الأميركي، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تعد "مقدمة" لجولة تفاوضية محتملة في المستقبل.
تأتي هذه المناقشات بعد أسبوع من إعلان ترامب استمرار المحادثات بين نيودلهي وواشنطن لتسوية مسألة الحواجز التجارية.
وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي "أنا واثق من أنّنا لن نجد صعوبة في التوصل إلى نتيجة إيجابية لبلدينا العظيمين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جانبه، أشار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى أن الولايات المتحدة والهند "صديقان مقرّبان وشريكان طبيعيان"، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإنهاء المناقشات "في أقرب وقت ممكن".

أخبار ذات صلة
ترامب يتوعد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن
اليوم.. منتدى «تريندز» السنوي الخامس حول الإسلام السياسي
المصدر: وكالات
مباحثات تجارية
الهند
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©