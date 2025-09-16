الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الهند: محادثاتنا "إيجابية" مع أميركا حول الرسوم الجمركية

16 سبتمبر 2025 22:39

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن محادثات "إيجابية" مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية بعد أن رفعتها واشنطن إلى 50% على الصادرات الهندية.
وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان "نظرا للأهمية الدائمة للتجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة، كانت المحادثات إيجابية وتركزت على الأجل الطويل وتناولت جوانب مختلفة من اتفاقية التجارة".
وأضافت الوزارة "تقرر تكثيف الجهود لإبرام اتفاق تجارة يعود بالفائدة على الطرفين في أسرع وقت".
حضر المحادثات بريندان لينش الممثل التجاري الأميركي لوسط وجنوب آسيا، في نيودلهي بعد أسبوع من إعلان الرئيس دونالد ترامب استئناف المفاوضات بين البلدين.
وحذر المصدرون في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، من إلغاء طلبات إثر الرسوم الجمركية وفقدان عدد كبير من الوظائف جراء ذلك.
اتهم الرئيس الأميركي الهند مرارا بأنها الرائدة عالميا في مجال فرض الرسوم الجمركية.
ويرى الخبراء أنه على الرغم من جهود الجانبين، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري سيتطلب مفاوضات شاقة.

المصدر: آ ف ب
الهند
الولايات المتحدة
مباحثات تجارية
الرسوم الجمركية
