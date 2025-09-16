الادعاء يطلب الإعدام لقاتل المؤثر تشارلي كيرك

أعلن جيفري غراي المدعي العام في ولاية يوتا الأميركية، اليوم الثلاثاء أن تهمة القتل وجهت إلى تايلر روبنسون في قضية اغتيال المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، مضيفا أنه سيطلب عقوبة الإعدام.

وقال المدعي العام، خلال مؤتمر صحافي، إن روبنسون يواجه سبع تهم من بينها القتل "لتسببه عمدا بقتل تشارلي كيرك في ظروف شكلت مخاطر كبيرة هددت حياة أشخاص آخرين".

تترافق التهمتان الرئيسيتان مع ظروف مشددة للعقوبة "إذ إن المتهم استهدف تشارلي كيرك بسبب مواقفه السياسية مع علمه أن أطفالا كانوا حاضرين وسيشهدون جريمة القتل".

وأكد المدعي العام "بعد المؤتمر الصحافي، سأطلب رسميا عقوبة الإعدام"، موضحا أنه نتيجة لذلك سيبقى تايلر روبنسون موقوفا من دون إمكان الإفراج عنه بكفالة.

تايلر روبنسون المتهم باغتيال تشارلي كيرك

وأضاف غراي أن روبنسون، البالغ 22 عاما، برر فعلته لمقربين منه ب"الحقد" الذي ينشره تشارلي كيرك برأيه.

كان كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أعلن، أمس الاثنين، أن عينات حمض نووي أُخذت من قطعتين عُثر عليهما قرب مكان اغتيال المؤثر تشارلي كيرك، مطابقة للمشتبه به الموقوف لدى السلطات.

جمعت الشرطة أدلة عدة من بينها "مفك براغي عُثر عليه على سطح" الحرم الجامعي في ولاية يوتا، من حيث أطلق المهاجم النار.

كذلك، أكد باتيل لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية العثور في المكان على "منشفة ملفوفة" حول البندقية المزودة بمنظار.

وقال باتيل إن "عينات الحمض النووي المأخوذة من المنشفة والمفك مطابقة للمشتبه به الموقوف".

وأشار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي يتولى التحقيق، إلى رسالة كتبها المشتبه به قبل تنفيذ الجريمة جاء فيها "لدي فرصة للقضاء على تشارلي كيرك وسأنتهزها". وأضاف أن الرسالة أُتلفت بعد ذلك.