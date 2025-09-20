الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تقصف منشآت نفط في روسيا

صورة من انفجرا قيل إنه في ساراتوف في روسيا
20 سبتمبر 2025 17:02

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه هاجم مرة أخرى مصافي نفط داخل أراضي روسيا.
وقالت هيئة الأركان العامة في كييف، على تطبيق "تلغرام"، إن انفجارات وحريقا كبيرا وقعت في محيط منشأة في ساراتوف على نهر فولجا الروسي والتي كانت هدفا للعديد من الهجمات الأوكرانية، بما في ذلك الأسبوع الماضي.
وكتب رومان بوسارجين حاكم المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، أن امرأة تعرضت لإصابات في هجمات بطائرات أوكرانية بدون طيار وأن نوافذ مبنيين سكنيين والعديد من السيارات تضررت. ولم يذكر اسم المصفاة.
وذكرت هيئة الأركان العامة أن الجيش الأوكراني هاجم أيضا مصفاة نفط وبنية تحتية أخرى في منطقة سامارا، شمال شرقي ساراتوف.
وكتب فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أهدافا في قطاع الوقود والطاقة كانت هدفا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، دون أن يحدد ما إذا كانت قد تعرضت لأضرار، أم لا.

أخبار ذات صلة
هجمات روسية مكثفة على مناطق أوكرانية
زيلينسكي يتوقع فرض عقوبات أميركية على روسيا
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
منطقة ساراتوف
منشآت نفطية
قصف
روسيا
آخر الأخبار
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
الرياضة
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
اليوم 15:30
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©