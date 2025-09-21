الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"تايوان الصينية" تصدر تحذيراً من إعصار راجاسا

أرشيفية
21 سبتمبر 2025 12:30

أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في "تايوان الصينية" تحذيراً بحرياً من إعصار راجاسا اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد وتوقعت أن تزداد قوة العاصفة، مما يستدعي إصدار تحذير بري بحلول مساء اليوم الأحد.

ويشمل التحذير البحري البحار الواقعة جنوب شرق "تايوان الصينية"، بما في ذلك جزيرتي أوركيد وجرين النائيتين بالإضافة إلى قناة باشي إلى الجنوب، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم.


ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية بعد الظهر في وسط وجنوب "تايوان الصينية"، وهطول أمطار غزيرة في مناطق جبلية ومناطق واقعة جنوب مقاطعة تشيايي. وسيكون تأثير الإعصار أكثر قوة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، مع هطول أمطار غزيرة في الشرق والمناطق الجبلية في كاوهسيونج ومقاطعة بينجتونج.

 

المصدر: وكالات
تايوان
إعصار
