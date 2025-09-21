الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب

21 سبتمبر 2025 15:20

دعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى ترسيخ قيم السلام والتسامح بين الشعوب، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل مع شركائه في دول العالم المختلفة، من أجل تعزيز هذه المبادئ باعتبارها الطريق الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.

وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان صدر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، أن هذا اليوم ينبغي ألا يكون مجرد مناسبة رمزية، بل محطة عملية لترسيخ قيم السلام والتسامح بين الشعوب.

