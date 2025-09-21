تونس تضبط كمية كبيرة من المخدرات

أعلنت السلطات القضائية في تونس عن فتح تحقيق حول كمية ضخمة من المخدرات ضبطت في حاوية على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وكشفت الجمارك عن المخدرات بعد عمليات تفتيش دقيقة استنادا إلى معلومات مسبقة، في ميناء رادس التجاري جنوبي العاصمة تونس.

ووفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، تُقدر الكمية المضبوطة بمئات الكيلوجرامات من المخدرات كانت مخبأة بإحكام بين أجهزة وآلات طبخ موردة من الخارج.

كانت حمولة الحاوية، بحسب نفس المصدر، موجهة لشركة خاصة تعمل في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية.

وتحقق الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني في ولاية بن عروس قرب العاصمة، للكشف عن الجهات الضالعة في محاولة تهريب المخدرات.

وتكافح أجهزة الأمن في تعقب شبكات الترويج في تونس. وتفيد بيانات الإدارة العامة للحرس الوطني بضبط ما يقارب خمسة آلاف مروج في عام 2024، مقابل اعتقال 3165 مروجا عام 2023.