الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

شاب يقتل مسعفة من خدمة الطوارئ في السويد أثناء عملها

عناصر من الشرطة السويدية
21 سبتمبر 2025 20:12

قالت السلطات السويدية، اليوم الأحد، إن مسعفة تعمل في  خدمة الطوارئ تعرضت للهجوم بسكين وقتلت أثناء أداء واجبها.
وتعرضت المسعفة للطعن من شاب في بلدة "هارمانجر" في شرق السويد أمس السبت. وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى جراء إصاباتها رغم محاولات إنقاذ حياتها.
واعتقل المشتبه به وهو رجل، يبلغ من العمر 25 عاما، ويواجه تهمة القتل.  
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "موظفو خدمات الطوارئ يعملون من أجلنا كل يوم ويفعلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح".  
وأضاف كريسترسون أن التفاصيل الدقيقة للهجوم ودوافعه لم تحدد بعد، لكنه وصف الحادث بأنه "مروع للغاية" بغض النظر عن الظروف والأسباب.  
تقع بلدة "هارمانجر" على بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم. وذكرت الإذاعة السويدية أن المرأة كان عمرها 45 عاما ووصفها زملاؤها السابقون بأنها مسعفة متمرسة وهادئة.

آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
