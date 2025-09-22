الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 7 مسلحين خلال عملية أمنية في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
22 سبتمبر 2025 08:37

قتل 7 مسلحين، خلال عملية أمنية شمال غرب باكستان.

وأفاد الجيش الباكستاني في بيان، بأنه تم القضاء على 7 مسلحين في عملية استخباراتية بمنطقة كولاتشي بمديرية يرا إسماعيل خان.

وأضاف، أن القوات الباكستانية هاجمت خلال العملية، موقع المسلحين بفعالية، ما أسفر عن مقتل سبعة منهم.

وقال إن عملية تطهير تجري حاليًا للقضاء على أي مسلحين موجودين في المنطقة.وشهدت باكستان تصاعدا كبيرا في الهجمات المسلحة خلال الأشهر الماضية، وتواصل قواتها جهودها منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بمناطق جبلية، وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.

المصدر: وام
مسلحون
باكستان
