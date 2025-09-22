الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

وفاة 12 شخصاً وإصابة 740 بحمى الضنك في بنجلاديش

وفاة 12 شخصاً وإصابة 740 بحمى الضنك في بنجلاديش
22 سبتمبر 2025 09:14

تسارعت وتيرة الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء بنجلاديش، حيث أبلغ مسؤولو الصحة عن أكبر ارتفاع يومي في كل من الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بالمرض هذا العام.

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية في هذا البلد، إن 12 شخصاً توفوا بينما تم نقل 740 مريضاً جديداً إلى المستشفيات بسبب العدوى التي ينقلها البعوض.

وأودت حمى الضنك بحياة ما لا يقل عن 179 شخصاً هذا العام وأصابت ما يقرب من 42 ألفاً في جميع أنحاء بنجلاديش.

وأعراض حمى الضنك هي الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم وآلام الأطراف والمفاصل والصداع والارتجاف والحكة والطفح الجلدي، الذي ‫يغطي مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى تورم العقد الليمفاوية.

يذكر أن 2023 شهد أكبر تفش لحمى الضنك في بنجلاديش، حين أودت بحياة 1705 أشخاص وأصابت أكثر من 321 ألفًا آخرين.

المصدر: وام
