«اليونيفيل»: هدفنا خدمة السلام وحماية المدنيين

بيروت (وكالات)

أكد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على جهود «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني في بناء سلام مستدام في جنوبي لبنان.

وقال، أمس، بمناسبة اليوم الدولي للسلام: «في وقت لا يزال فيه السلام على طول الخط الأزرق يمثل طموحاً مشتركاً، شارك مسؤولون لبنانيون وقادة محليون وقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم في الاحتفال باليوم الدولي للسلام».

وأكد أبانيارا بقوة على جهود البعثة مع القوات المسلحة اللبنانية في بناء السلام واستدامته في جنوب لبنان، مضيفاً «كل دورية، كل عملية منسقة مع القوات المسلحة اللبنانية، كل تفاعل مع المجتمعات هو عمل فعلي يمثل السلام، هنا في جنوب لبنان، نلتمس السلام في الدوريات المشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وفي الجنوب، شراكتنا مع القوات المسلحة اللبنانية أساسية».

وسلط أبانيارا الضوء على التحديات التي تواجه قوات حفظ السلام في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل، منوها إلى أن الحوادث الأمنية تختبر يقظتنا، على اليونيفيل أن تتكيف مع تطور الظروف، لكن هدفنا يبقى ثابتاً، وهو خدمة السلام وحماية المدنيين ودعم مثل الأمم المتحدة.