الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة المفتي العام للمملكة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة المفتي العام للمملكة
23 سبتمبر 2025 12:52

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

وذكر الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه سيُصلى على سماحته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر اليوم.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وجّه بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضاً في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وجميع مساجد المملكة، بعد صلاة العصر اليوم.

 

المصدر: وام
الديوان الملكي السعودي
السعودية
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
