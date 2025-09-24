اليابان: اعترافنا بدولة فلسطين «مسألة وقت»

طوكيو (وكالات)



أكد رئيس وزراء اليابان، أمام اجتماع أممي، أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين هو مسألة وقت فقط، معرباً عن سخطه من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون. يشار إلى أن حوالي 80% من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين، حيث أضافت مجموعة من الدول بما في ذلك بريطانيا وكندا وفرنسا أسماءها هذا الأسبوع. وأضاف شيجيرو إيشيبا «أشعر بسخط شديد إزاء التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي يبدو أنها ترفض بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية»، مضيفاً «بالنسبة لبلادنا، المسألة ليست الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن متى، لا يمكن على الإطلاق قبول الإجراءات أحادية الجانب المستمرة من قبل حكومة إسرائيل». وتابع «يجب أن أؤكد بوضوح أنه إذا تم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعرقل تحقيق حل الدولتين، فإن اليابان ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة رداً على ذلك»، مضيفاً «الأمر الأكثر أهمية هو أن تتمكن فلسطين من البقاء بطريقة مستدامة، وتعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل».