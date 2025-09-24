الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل مبتكر "المدن الإسفنجية" في تحطم طائرة

حطام الطائرة المنكوبة.. وفي الإطار يو كونج جيان
24 سبتمبر 2025 21:28

أعلن نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو ألكمين، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص من بينهم خبير التخطيط العمراني الصيني المرموق، يو كونج جيان، جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل.
وأفاد رجال الإطفاء بأن الحادث وقع، مساء أمس الثلاثاء، بينما كانت الطائرة تحاول الهبوط في مزرعة كبيرة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر (62 ميلاً) من بلدية أكيدوانا في ولاية ماتو جروسو دو سول البرازيلية.
ولم تتوافر معلومات فورية حول سبب تحطم الطائرة.
وابتكر يو كونج جيان فكرة "المدن الإسفنجية"، التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال استخدام "البنية التحتية الخضراء" لإنشاء مدن مقاومة للعواصف. 
ورأى المعماري الصيني أن إنشاء مساحات واسعة لاحتجاز المياه في مراكز المدن، مثل الحدائق والبرك، يمكن أن يساعد على استيعاب الأمطار الغزيرة ومنع الفيضانات.
وقال ألكمين، في منشور على منصة "إكس"، إن يو كونج جيان كان مشهوراً بـ"مساهماته البارزة في التخطيط العمراني المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية كوكب الأرض"، مضيفاً أن إرثه سيستمر في إلهام من يكرسون جهودهم لقضية الحفاظ على البيئة.
وأسس كونج جيان كلية العمارة والتخطيط العمراني في جامعة بكين، وهي إحدى أرقى الجامعات في الصين.
وأفاد نائب الرئيس البرازيلي بأن المخرجين السينمائيَّين لويس دا كونها فيراز وروبينز جونيور، وقائد الطائرة مارسيلو دي باروس، لقوا حتفهم أيضاً في الحادث.

أخبار ذات صلة
العاصفة الاستوائية "راجاسا" تتجه نحو فيتنام
انطلاق فعاليات المعرض العالمي للتجارة الرقمية في هانغتشو بمشاركة إماراتية
المصدر: د ب أ
جيرالدو ألكمين
المناخ
سقوط طائرة
البرازيل
الصين
التغير المناخي
حوادث الطائرات
تحطم طائرة
تغير المناخ
آخر الأخبار
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
الرياضة
«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة
اليوم 15:30
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
علوم الدار
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
اليوم 15:30
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©