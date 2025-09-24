مقتل مبتكر "المدن الإسفنجية" في تحطم طائرة

أعلن نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو ألكمين، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص من بينهم خبير التخطيط العمراني الصيني المرموق، يو كونج جيان، جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل.

وأفاد رجال الإطفاء بأن الحادث وقع، مساء أمس الثلاثاء، بينما كانت الطائرة تحاول الهبوط في مزرعة كبيرة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر (62 ميلاً) من بلدية أكيدوانا في ولاية ماتو جروسو دو سول البرازيلية.

ولم تتوافر معلومات فورية حول سبب تحطم الطائرة.

وابتكر يو كونج جيان فكرة "المدن الإسفنجية"، التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال استخدام "البنية التحتية الخضراء" لإنشاء مدن مقاومة للعواصف.

ورأى المعماري الصيني أن إنشاء مساحات واسعة لاحتجاز المياه في مراكز المدن، مثل الحدائق والبرك، يمكن أن يساعد على استيعاب الأمطار الغزيرة ومنع الفيضانات.

وقال ألكمين، في منشور على منصة "إكس"، إن يو كونج جيان كان مشهوراً بـ"مساهماته البارزة في التخطيط العمراني المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية كوكب الأرض"، مضيفاً أن إرثه سيستمر في إلهام من يكرسون جهودهم لقضية الحفاظ على البيئة.

وأسس كونج جيان كلية العمارة والتخطيط العمراني في جامعة بكين، وهي إحدى أرقى الجامعات في الصين.

وأفاد نائب الرئيس البرازيلي بأن المخرجين السينمائيَّين لويس دا كونها فيراز وروبينز جونيور، وقائد الطائرة مارسيلو دي باروس، لقوا حتفهم أيضاً في الحادث.