تحطم طائرة في مطار فنزويلا الرئيسي

تحطمت طائرة ركاب خاصة، الأربعاء، أثناء مغادرتها مطار فنزويلا الرئيسي قرب العاصمة كاراكاس، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل، حسبما أفادت وكالة الطيران المدني الوطنية.

وذكر المعهد الوطني الفنزويلي للملاحة الجوية المدنية، على حسابه في "إنستجرام"، أنه تم إنقاذ الشخصين من الطائرة وهما بحالة مستقرة بعد تلقيهما الرعاية الطبية.

وأوضحت الوكالة أن الشخصين كانا من الركاب، لكنها لم تذكر ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.

وقالت الوكالة إن طائرة "ليرجيت-55" كانت قد غادرت مطار سيمون بوليفار الدولي عندما تحطمت.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخاناً كثيفاً يتصاعد من مدرج المطار.

كما أظهر موقع تتبع الطيران "فلايت رادار 24" أن الطائرة كانت قد سافرت الشهر الماضي داخل فنزويلا، وكذلك إلى بنما وكوبا.